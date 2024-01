Lisa Frankenstein gir den berømte skrekkhistorien en tenåringsspin

Frankenstein er et av de mest ikoniske skjønnlitterære verkene. Mary Shelleys bok har blitt filmatisert på utallige måter siden utgivelsen for over 200 år siden, og nå får vi en ny vri på historien.

Kathyrn Newton og Cole Sprouse har nemlig hovedrollene i den kommende Lisa Frankenstein, en film om en tenåringsjente som må ta i et tak for å redde sin forelskelse, som har blitt gjenopplivet etter bisarre omstendigheter. Synopsis for filmen er som følger :

"En coming of RAGE-kjærlighetshistorie fra den anerkjente forfatteren Diablo Cody (Jennifer's Body) om en misforstått tenåring og hennes high school-forelskelse, som tilfeldigvis er et kjekk lik. Etter at han blir vekket til live igjen under lekne og grusomme omstendigheter, begir de to seg ut på en morderisk reise for å finne kjærligheten, lykken ... og noen manglende kroppsdeler på veien."

Filmen, som også har Carla Gugino i hovedrollen, får kinopremiere først på valentinsdagen (9. februar) i visse markeder, før den får premiere i andre, som Storbritannia, 22. mars 2024.

Se traileren til Lisa Frankenstein nedenfor.