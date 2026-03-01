Liste over land som hittil er rammet av Irans gjengjeldelsesangrep

HQ

Midtøsten har gått inn i en ny fase av eskalering etter at USA og Israel innledet koordinerte angrep på Iran, drepte den øverste lederen ayatollah Ali Khamenei og angrep sentrale militære og kjernefysiske anlegg. Teheran svarte i løpet av få timer med å avfyre raketter og droner, ikke bare mot Israel, men også mot land som huser amerikanske militære styrker i hele regionen. Iranske tjenestemenn beskrev gjengjeldelsen som en "legitim rett og plikt", og advarte om ytterligere tiltak. Her er listen over landene som er rammet av Irans gjengjeldelsesangrep så langt.

Bahrain

Missiler slo ned i områder nær Manama, og det rapporteres om skader på bolighus. Den amerikanske marinens femte flåtes støtteanlegg skal også ha blitt rammet.

Qatar

Flere eksplosjoner ble hørt i Doha for andre dag på rad, da prosjektiler ble rettet mot steder som antas å huse infrastruktur med tilknytning til USA.

De forente arabiske emirater

Det ble rapportert om streik i nærheten av Zayed internasjonale lufthavn i Abu Dhabi, der minst ett dødsfall ble bekreftet. En hendelse ved Dubai internasjonale lufthavn førte til personskader og midlertidig stans i driften.

Kuwait

Luftrommet ble stengt etter at det ble rapportert om trusler mot amerikanske militærinstallasjoner i landet, noe som førte til økte sikkerhetstiltak.

Jordan

Det ble rapportert om eksplosjoner da regionale luftvernstyrker avskjærte innkommende prosjektiler, og det ble uttrykt bekymring for at angrepene mot nabolandet Irak skulle få ringvirkninger.

Oman

En oljetanker utenfor kysten ble truffet, og flere besetningsmedlemmer ble skadet og måtte evakueres. Den amerikanske ambassaden i Muscat rådet innbyggerne til å søke tilflukt på stedet.

Andre land

Ytterligere rapporter indikerer aktivitet over Irak og Saudi-Arabia, men detaljene er fortsatt begrensede. Oppdatering: Vi får også rapporter om at Chipre kan ha blitt truffet, men dette er foreløpig ikke bekreftet.

Nedstengning av luftrom

Luftrommet over Iran, Irak, Kuwait, De forente arabiske emirater, Bahrain og Jordan ble i stor grad tømt da kommersielle flyvninger ble omdirigert. Internasjonale flyselskaper innstilte ruter over hele regionen, mens europeiske luftfartsmyndigheter rådet flyselskapene til å unngå de berørte korridorene. Opptrappingen markerer en av de geografisk mest omfattende gjengjeldelseskampanjene i den siste tidens spenninger i Midtøsten, noe som øker frykten for en bredere regional konflikt.

Dette er en nyhetssak under utvikling...