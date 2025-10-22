Litauen advarer Hviterussland etter at ballongsmugling forstyrrer flytrafikken

HQ

Litauen har gjenåpnet hovedflyplassen og grenseovergangene til Hviterussland etter en natt med forstyrrelser i luftrommet forårsaket av smuglerballonger som drev inn over Vilnius.

Myndighetene opplyser at flere ballonger landet i nærheten av hovedstaden, noe som førte til midlertidige kanselleringer av flyvninger og stengte grenser.

Nå har statsminister Inga Ruginiene advart om at enhver gjentakelse av slike hendelser vil utløse en umiddelbar stenging av grensen.

"Hvis slike store ballongpasseringer over grensen vår gjentar seg, vil vi reagere umiddelbart og stenge grensen til Hviterussland ... Vi kommer ikke til å gjøre noen innrømmelser overfor Hviterussland."

Hendelsen markerte den andre inntrengningen i luftrommet denne måneden, noe som bidrar til den generelle bekymringen over forstyrrelser fra luften over hele Europa de siste ukene.

