Litauen advarer Russland om at landet utvider styrkene nær NATO-grensen

Litauens etterretningstjeneste sier at Russland utvider militære enheter langs NATOs grenser og gir dem kamperfaring i Ukraina, noe som potensielt kan forberede dem på en fremtidig konflikt med alliansen. Den årlige vurderingen advarte om at Moskva kan være klar for en storstilt konvensjonell krig med NATO i løpet av omtrent seks år hvis sanksjonene oppheves.

Ifølge rapporten kan Russland gjenoppbygge sine væpnede styrker til å bli 30-50 % større enn før krigen i Ukraina, samtidig som våpen- og ammunisjonsreservene gjenopprettes. Den la til at Moskvas forsvarsindustri har økt produksjonen med hjelp fra Kina, noe som har redusert avhengigheten av vestlig teknologi.

Myndighetene advarte også om at russisk sabotasjeaktivitet i Europa blir stadig farligere, selv om de sa at flere av de nylige strømbruddene som involverte kabler og rørledninger i Østersjøen, sannsynligvis var utilsiktede snarere enn overlagte. Litauen, som grenser til Russland og Hviterussland, er fortsatt en av Ukrainas sterkeste støttespillere i EU og NATO...