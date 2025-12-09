Litauen erklærer unntakstilstand på grunn av smuglerballonger fra Hviterussland

HQ

Litauen har erklært unntakstilstand etter at en økning i antall smuglerballonger fra Hviterussland har ført til gjentatte forstyrrelser i sivil luftfart og skapt større sikkerhetsproblemer.

Unntakstilstanden gir Litauens militære styrker fullmakt til å operere sammen med politiet eller på egen hånd, men myndighetene har ikke spesifisert hvor lenge tiltakene vil gjelde.

Hviterussland nekter for å ha tatt ansvaret for ballongene og anklager Litauen for å iscenesette provokasjoner, noe Vilnius avviser. EU-kommisjonen advarte nylig om at situasjonen "forverres", og kalte ballongferdene for et "hybridangrep".

Innenriksminister Vladislav Kondratovic:

"Unntakstilstanden er ikke bare kunngjort på grunn av forstyrrelser i den sivile luftfarten, men også av hensyn til den nasjonale sikkerheten."