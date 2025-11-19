Litauen gjenåpner grensen til Hviterussland etter ballonghendelser

HQ

Litauen kunngjorde onsdag at landet vil gjenåpne grenseovergangene mot Hviterussland, og dermed oppheve en stengning som ble innført i forrige måned på grunn av forstyrrelser i luftrommet forårsaket av ballonger fra Hviterussland.

Grensen var stengt frem til slutten av november som følge av hendelser der ballonger forstyrret flytrafikken, blant annet ved Vilnius lufthavn. Litauen har beskrevet disse angrepene som et "hybridangrep" og holdt Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko ansvarlig for ikke å ha klart å stoppe dem.

Lukasjenko avviste på sin side stengningen som en "vanvittig svindel" og anklaget Vesten for å føre en hybridkrig mot Hviterussland og Russland, og advarte om at den signaliserer en ny æra med splittelse. Det nøyaktige tidspunktet for gjenåpningen er ennå ikke bekreftet.