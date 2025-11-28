Litauen gjør en av de raskeste comebackene noensinne: ni poeng på ni sekunder

HQ

Kvalifiseringskampene til FIBA World Cup 2027 har allerede levert store sensasjoner, inkludert en stor skuffelse for Storbritannia, som ble utsatt for en av de raskeste comebackene som noen gang er sett i basketball. Litauen lå ni poeng bak Storbritannia med 9,9 sekunder igjen av kampen... men Ignas Sargiunas klarte å score tre 3-poengere på ti sekunder, og gikk fra 80-87 til å sikre en 89-88-seier.

Den første trepoengeren kom med 9,9 sekunder igjen, noe som ga laget håp. Men Storbritannia scoret ett frikast for å gå videre. Sargiunas scoret en ny trepoenger med 3,5 sekunder igjen, men Storbritannia var i ballbesittelse. Carl Wheatle bommet imidlertid uforklarlig på pasningen, og Sargiunas var raskt ute og stjal den og skjøt fra nesten midten av banen ... og scoret over tid.

Dette er bare den første VM-kvalifiseringskampen i serien, og Storbritannia var nær ved ikke å kvalifisere seg etter at det britiske basketballforbundet ble suspendert av FIBA på grunn av styringssvikt. De var nær ved å slå Litauen for første gang, men må prøve igjen neste gang de møtes neste år. Neste for Storbritannia er en tur til Reykjavik mot Island.