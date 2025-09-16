Litauen innfører droneopplæring for unge studenter nær grensen til Russland Skoler i Litauen lærer barn og voksne å operere droner som en del av den nasjonale forsvarsutdanningen.

HQ Droner har skapt overskrifter en god stund. Nå har Litauen åpnet spesialiserte skoler nær grensen til Russland, der barn og voksne lærer å montere, programmere og fly droner. Initiativet har som mål å styrke det nasjonale forsvaret i en region der spenningen fortsatt er høy. Elevene lærer å bruke ulike typer droner, blant annet quadcoptere og FPV-modeller, både i simuleringer og praktiske øvelser. "Det handler om å bygge opp militær forsvarsevne, noe Litauen tar svært alvorlig, siden vi bor i nabolaget til Russland og Hviterussland", sier viseforsvarsminister Tomas Godliauskas. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Padvarionys, LITAUEN - 18. august 2021: Grensen mellom Litauen og Hviterussland. Det er også den ytre grensen til EU og Schengen-området. // Shutterstock