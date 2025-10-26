Litauen stenger flyplassen i Vilnius og grensen til Hviterussland etter at uidentifiserte objekter kommer inn i luftrommet Dette er den fjerde slike hendelsen denne uken.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Litauen midlertidig har stengt hovedflyplassen og grenseovergangene til Hviterussland etter at flere gjenstander, sannsynligvis heliumballonger, ble oppdaget i hovedstadens luftrom. Myndighetene knytter hendelsene til smuglervirksomhet og kritiserer hviterussiske myndigheter for ikke å ha klart å stanse aktiviteten. Flyplassen hadde opplevd lignende forstyrrelser tidligere i uken, noe som førte til gjentatte nedstengninger. Myndighetene planlegger å vurdere situasjonen på et nasjonalt sikkerhetsmøte, og understreker at stengningene er nødvendige for å opprettholde sikkerheten og forhindre ytterligere forstyrrelser. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Vilnius lufthavn // Shutterstock