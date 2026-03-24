Litauens statsminister sier at dronen som styrtet i landet, kom fra Ukraina

Den militære dronen som mandag styrtet ned i en isdekket innsjø i Litauen, kom fra Ukraina og hadde Russland som mål før den kom ut av kurs, ifølge statsminister Inga Ruginiene. Krasjet skjedde omtrent 20 km fra grensen til Hviterussland.



"Dette er ikke en lokal hendelse, det er en del av et større sikkerhetsbilde", sa Ruginiene på en pressekonferanse. "Den russiske aggresjonen mot Ukraina skaper ytterligere risiko for hele regionen."

Hendelsen kommer i kjølvannet av tidligere luftromsproblemer: I juli 2025 fløy to droner fra Hviterussland inn i Litauen, noe som fikk landet til å be om ekstra luftvern fra NATO. Litauisk etterretning hadde tidligere denne måneden fastslått at de tidligere dronene hadde krysset grensen ved et uhell.