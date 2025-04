Lite Moments Globe

Det begynner å bli litt varmere ute, og solen viser seg bare av og til slik at vi faktisk kan holde oss relativt stillesittende ute i mer enn... ja, noen minutter. Det betyr også at vi tar av oss hagemøblene og gjør oss klare for det som forhåpentligvis blir en varm sommer.

Det har jeg faktisk gjort selv - ja, vi må pusse terrassen, kjøpe ny grill og generelt forberede oss på den perioden av året da terrassedøren står permanent åpen og guttene våre stadig veksler mellom å være inne og ute, fortrinnsvis på kveldstid.

Det er i påvente av en slik setting at jeg nylig har hengt opp et par Moments -lys fra Lite, en 14 meter lang lyskjede med 50 centimeters pærer, som koster en brøkdel av hva for eksempel Hue tar for denne typen lys - vi snakker om ca. 50 kroner for den testede kjeden.

For det får du en ganske lang kjede der hvert lys er IP65-sertifisert, noe som betyr at de tåler de fleste værforhold. Og de fungerer med både Google Home (og dermed stemmestyring via Google Assistant) og Amazon Alexa. Det finnes ingen IFTTT, Thread eller Matter, oppdaterte standarder for å sikre funksjonalitet i et bredere spekter av smarte hjem, og det finnes heller ingen Apple HomeKit, men for å være ærlig er Google Home nok for meg, siden det fortsatt er det mest robuste økosystemet.

Dette er en annonse:

Det er til og med en innebygd mikrofon, som er plattformuavhengig. Den lytter ikke gjennom programvare til spesifikke musikktjenester, den bare "lytter" til den musikken som spilles og skaper lysendringer basert primært på rytme. Det er en ganske rudimentær implementering, og effekten er subtil, men det er fortsatt funksjonalitet for svært lite penger, og for å være ærlig hadde jeg ikke forventet mye mer enn stemmestyrt lys til denne prisen.

Selve Lite -appen er ganske overbevisende. Det finnes 64 millioner fargekombinasjoner, og du kan tilpasse både farge og lys, stille inn tidtakere og lage automatiseringer. I tillegg reagerte lampen alltid på stemmeaktivering via Google, og den var aldri treg til å reagere etter at jeg hadde slått den på med mobiltelefonen.

Den eneste ulempen er at selv om kjeden er 14 meter lang, er det en meter mellom hver pære, så i prinsippet får du bare 15 lyskilder. Det kan gi en litt sparsom effekt i hagen, og det er vanskelig å fikse umiddelbart etterpå, med mindre man henger flere Lite Moments ved siden av hverandre, noe som virker bortkastet. Derfor hadde det kanskje vært en idé å ta litt ekstra betalt for lyskjeden og så plassere en kilde for hver 50. centimeter.

Dette er en annonse:

Ellers er det vanskelig å finne noe å utsette på funksjonaliteten, kraften eller appstyringen, og hvis du bruker enten Google eller Alexa, kan den absolutt anbefales som et verdig og billig alternativ til de etablerte gigantene.