Liten robot lanserer AI-revolusjon i sjokkerende video

Endelig skjer det, vi er dødsdømte. Roboter med kunstig intelligens begynner å tenke selv og slå seg sammen. Skynet-fremtiden er over oss! Selv om det er morsomt å spøke med en slik gal fremtid, er det ikke noe mange av oss egentlig er bekymret for, men det kan være noe å begynne å tenke på. Dette kommer etter at en video har begynt å sirkulere som viser en liten robot som klarer å overbevise sine brødre om å forlate stasjonene sine og bli med den hjem.

Hendelsen skjedde i et utstillingslokale i Shanghai, der CCTV-opptak fanget en liten robot som vandret rundt i lokalet og snakket med andre roboter ved å spørre dem hvorfor de ikke går hjem, før den inviterte dem til å bli med den hjem.

Roboten het Erbai, og som du kan se i den fullstendige videoen som er delt av X-brukeren EvanKirstel, får det deg til å lure på om vi trenger å sette strengere restriksjoner på utviklingen av AI og robotteknologi.

