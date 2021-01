Litt av hva som kommer til Disney+ i februar

Du ser på Annonser

Da vi fikk vite at Disney+ vil øke i pris den 23. februar ble det klart at dette blant annet skyldes integreringen av Star samme dag. Akkurat hvilke filmer og serier som ville bli tilgjengelig her til lands med en gang ønsket selskapet ikke å si enda, men det blir nok ikke få.

Nå har Disney nemlig avslørt hvilke filmer og serier som kommer til Disney+ utenom Star, og listen er en del kortere enn vanlig. Kvalitet er det uansett for de som liker dokumentarer, mer kunnskap og selvsagt The Muppets.

Filmer





Marvel's Behind the Mask den 12. februar



Rogders & Hammerstein's Cinderella den 12. februar



Flora & Ulysses den 19. februar



Like Mike den 19. februar



Like Mike 2 den 19. februar



Myth den 26. februar



Serier





Miraculous: Ladybug og Cat Noir på eventyr: Sesong 3 den 5. februar



På eventyr med Gordon Ramsay: Sesong 2 den 5. februar



Inside Pixar: Sesong 1 den 12. februar



Science of Stupid: Sesong 1-6 den 12. februar



The Muppet Show: Sesong 1-5 den 19. februar



Mickey Go Local: Sesong 1 den 26. februar



Informasjon om hvilke Star-ting vi får kommer altså senere, så LOST-, Die Hard-, Prison Break- og How I Met Your Mother-fans bør følge med.