Litt over en uke før den offisielle presentasjonen av spillopplevelsen har det lekket ut spillopptak fra « Grand Theft Auto VI

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Lekte videoer som viser det som ser ut til å være gameplay fra « Grand Theft Auto VI, har dukket opp på internett. I forkant av den offisielle gameplay-avsløringen neste uke har det blitt vist det som ser ut til å være hele kartet, samt flere minutter med kjøring, skyting og interaksjon med den åpne verdenen.

Lekkereren, en person som foreløpig kun er kjent som Cyberleek, kom i går kveld med en uttalelse der han forklarte begrunnelsen bak lekkasjen. Vedkommende hevder å «kjempe for spillernes rettigheter» (via NikTek) og har uttalt at forhåndsbestillinger ikke burde finnes dersom et spill ikke skal selges som en fysisk vare. Hvis det ikke finnes noen risiko for at spillet går tom for eksemplarer, mener Cyberleek tilsynelatende at Rockstar bør trykke opp plater for de som ønsker en fysisk utgave av « Grand Theft Auto VI.

Vi vil ikke legge ut klippene her, av forhåpentligvis åpenbare grunner, men siden kartlekkasjen allerede er fjernet, antar mange at denne spillsekvensen er ekte. Den viser Jason som kjører gjennom en trafikkert motorvei midt i Leonida, mens han havner i en krangel med en NPC. Kartet ser ut til å være enormt, med fem fylker å utforske. Det ser ut til å være et æresystem på en eller annen måte, og den visuelle kvaliteten er på høyde med trailerne vi har sett så langt.

Det ser ikke ut til at klippene som vises er hentet fra Netflix-spillpresentasjonen vi får se neste uke, men folks første inntrykk av et mye mer realistisk glimt av hvordan GTA VI vil se ut, kan nettopp ha blitt ødelagt av disse hakkete lekkasjene.