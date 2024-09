Little Big Planet 3 vil bli fjernet fra PS Plus "snart"

HQ

Som med film-/ TV-strømmetjenester er det ikke bare nye spill som blir lagt til på Game Pass og PlayStation Plus, ettersom noen spill - vanligvis tredjepartsspill - også fjernes regelmessig.

Sistnevnte er imidlertid ikke en fast regel for Sony, og Horizon: Zero Dawn ble fjernet fra tjenesten i mai. I forrige måned ble det kunngjort at Horizon Forbidden West også ville bli fjernet, til tross for at begge er Sonys egne titler. Nå har ytterligere 10 spill som skal fjernes fra PS Plus blitt avslørt via Last Chance to Play-fanen, blant dem finner vi en Sony-klassiker til, og disse 10 er:



Dragon Quest Builders



Dragon Quest Builders 2



Dragon Quest Heroes



Dragon Quest Heroes 2



Dragon Quest XI S



Gotham Knights



Little Big Planet 3



The Evil Within



Toukiden: Kiwami



Ultra Street Fighter 4



Nøyaktig hvorfor Little Big Planet blir fjernet, gitt at spillet og serien eies fullt ut av Sony, er uklart. Likevel, hvis du vil spille Sackboys koselige eventyr bør du benytte anledningen til å gjøre det nå, da det vil forsvinne fra PS Plus <em>"snart".