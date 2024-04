Little Big Planet 3s servere er nå stengt ned

HQ

Serverne for Little Big Planet 3 er nå stengt på ubestemt tid etter en midlertidig nedleggelse i januar.

I et innlegg på den offisielle PlayStation-nettsiden bekrefter Sony at alle tjenester, inkludert tilgang til andre spilleres kreasjoner, har gått offline. Dette betyr dessverre at millioner av brukerskapte nivåer nå er utilgjengelige, men alt innhold som er lagret lokalt på PS4, kan fortsatt spilles. Brukerne kan fortsatt spille kampanjen og lage sitt eget innhold uten å kunne dele det på nettet.

