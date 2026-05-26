Little Big Planet-utviklere jobber med en helt ny, åpen verden IP

HQ

Siden det avsluttet støtten for skapelsesverktøyet Dreams tilbake i 2023, har Media Molecule vært tett lukket om hva det har jobbet med. Nå vet vi kanskje nøyaktig hvilken type spill vi vil se fra Little Big Planet-utvikleren, men det vil ikke være et nytt Sackboy-eventyr.

Som fanget av MP1st, avslører CV-en til en kunstner som jobbet i selskapet siden april 2025 interessant informasjon om Media Molecules kommende prosjekt. Det bekreftes igjen at dette vil være en helt ny IP, og vi får også detaljer om "open-world content", som antyder en mye større opplevelse enn hva Media Molecule har levert tidligere, med en ikke-lineær tilnærming til spill og design.

Det er også hint til noen overlevelseselementer, som ressursinnsamling. Media Molecule er kjent for å skape svært kreative opplevelser, og lar spillerne komme opp med sin egen løsning eller, som i tilfellet med Dreams, utvikle en hel verden. Det blir interessant å se om denne åpne IP-en følger den samme tankegangen, noe den kanskje må for å skille seg ut i den verdenen av åpne overlevelsesspill som vi lever i.