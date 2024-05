Internettets favorittdyr har hatt en boom i spillbransjen den siste tiden. Titler som Stray, Cat Quest -serien og Umbraclaw har kastet seg over moderne maskinvare og gitt oss en ny måte å oppleve eventyr sammen med våre favorittkattekamerater på. Little Kitty, Big City Det siste spillet i rekken av denne voksende trenden er Switch, som er den første utgivelsen fra den amerikanske indieutvikleren Double Dagger Studio, og det er nå ute på Switch, PC og Xbox-konsollene.

I Little Kitty, Big City spiller du som en nysgjerrig kattunge med grønne øyne som ved et uhell faller fra høyhuset sitt etter å ha tatt en avslappende lur. Mens du styrter mot gatene nedenfor, blir fallet heldigvis stoppet av en kråke, og du går deg vill i byens ukjente gater. Med tom mage og uten å vite hvor du skal gå, er det ikke lett å finne veien tilbake til leiligheten din, og du må få hjelp av mange herreløse dyr som du støter på mens du utforsker byen.

Jeg ble umiddelbart minnet om Untitled Goose Game da jeg spilte Little Kitty, Big City på Switch. I den åpne verdenen har du mange morsomme små mål som du kan fullføre i en sjekkliste, og mange av disse innebærer å forårsake ugagn. Du kan få fotgjengere til å falle i bakken ved å klå på dem, du kan velte plantepotter og andre verdisaker ned fra avsatser, og du kan fange fugler i byens gater. Disse målene gir deg massevis av morsomme ting å jobbe mot i den åpne verdenen, så du har alltid en følelse av fremgang mens du har det gøy.

Utforskingen belønnes også med shinies, som er spillets valuta og kan byttes inn i søte hatter som pusen din kan bruke. I motsetning til Untitled Goose Game har Little Kitty elementer av plattformspill, der katten din kan hoppe opp i luften og finne skjulte shinies. Det finnes totalt 42 kosmetikkprodukter, og de inkluderer design inspirert av frukt, blomster og dyr som haier, pandaer og kaniner.

En ting jeg likte med spillet, er at det føles som en feiring av kattekulturen. En emote du kan bruke heter for eksempel "big stretch", og det finnes en prestasjon for å hoppe i bokser som heter "if it fits I sits". Jeg elsket også Banjo Kazooie-stilens spurr og mjau som erstatter dialog, og de mange dyreordspillene som finnes i manuset. Spillet fikk meg til å smile hele tiden, og friheten til å utforske og utføre de mange oppdragene når jeg hadde lyst, gjorde det til en avslappende opplevelse som jeg lett kunne dykke inn og ut av.

Som jeg nevnte tidligere, spilte jeg spillet på Nintendo Switch, og jeg la merke til en og annen hikke i ytelsen. Når jeg hoppet eller klatret opp i eføyen, klippet kattevennen min av og til inn og ut av bygninger, og det var et tilfelle der han fortsatte å hoppe inn og ut av det samme vannbassenget. Det var ikke noe som ødela spillet, men jeg håper at Double Dagger kan løse disse problemene kort tid etter lansering.

Et par andre mindre kritikkpunkter jeg hadde, var spillets lengde og navigering. Spillet kan fullføres på 2-5 timer, noe som er litt i korteste laget sammenlignet med indiespill i samme prisklasse. Når det gjelder navigasjon, får du et kart senere i historien som hjelper deg med å finne frem i de raskt voksende omgivelsene. I likhet med spill som Elden Ring og Breath of the Wild skulle jeg ønske det var en måte å angi veipunkter i det fjerne, ettersom jeg måtte veksle mellom kartet mitt for å se hvor jeg skulle.

Little Kitty, Big City er et sjarmerende indiespill som dyreelskere ikke bør overse. Til tross for sporadiske tekniske problemer på Switch, skaper spillets lekne mål og finurlige atmosfære en engasjerende opplevelse. Selv om den korte lengden og navigasjonsproblemene kan avskrekke noen, sørger den søte kosmetikken, de morsomme emotes og de mange oppdragene for en hjertevarmende reise for spillere i alle aldre.