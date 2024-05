Little Kitty, Big City når over en million Game Pass-spillere

HQ

Innimellom er det indiespill som knapt får noen hype på forhånd og kanskje ikke er GOTY-kandidater (selv om de er underholdende), men som likevel klarer seg gjennom mediestøyen og blir enormt populære. Et slikt spill ble utgitt tidligere denne måneden i form av Little Kitty, Big City.

Her spiller du en liten katt som har falt ned fra en høy bygning i en storby, og som er nødt til å handle på egen hånd for å overleve. Det er en hjertevarmende historie som vi belønnet med en meget god score, og det var tydeligvis akkurat det fansen ønsket seg.

Nå rapporterer spillets offisielle Instagram-konto at Little Kitty, Big City har nådd over en million Game Pass-spillere. Et virkelig imponerende tall, selvfølgelig, og det virkelige antallet spillere er sannsynligvis enda høyere siden noen har kjøpt spillet (som også er tilgjengelig for PC og Switch i tillegg til Xbox).

Gratulerer, vi synes dette var velfortjent og håper det vil oppmuntre flere til å sjekke ut den unike kattesimulatoren.