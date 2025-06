Little Nightmares 3 lanseres i oktober

HQ

Little Nightmares 3 var ikke på Summer Game Fest, men Bandai Namco hadde absolutt mye å vise om denne populære serien i et digitalt utstillingsvindu tirsdag kveld. Den store kunngjøringen var utgivelsesdatoen for Little Nightmares 3, nå utviklet av Supermassive Games, som kommer 10. oktober på alle plattformer: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch og Nintendo Switch 2.

Ikke bare det, de kunngjorde også Little Nightmares: Enhanced Edition, en remaster av det første spillet med bedre grafikk, opptil 4K og 60 FPS, nye lyseffekter ... som også lanseres 10. oktober, på PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 og PC. Hvis du allerede eier det originale Little Nightmares digitalt, vil du kunne oppgradere til Enhanced Edition gratis... bortsett fra på Nintendo-plattformene.

Den beste nyheten er at hvis du forhåndsbestiller Little Nightmares 3, kan du allerede spille Little Nightmares Enhanced Edition nå og gratis ... bare på PS5, Xbox Series X/S og PC, unntatt Switch 2 igjen.

Til slutt avslørte Bandai Namco også en ny tittel, Little Nightmare VR: Altered Echoes. Ingen plattformer eller utgivelsesdato ble gitt for den tittelen.