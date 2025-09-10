Little Nightmares 3 Forhåndsvisning: Supermassive kanaliserer Tarsier i denne koselige skrekk-trippelen

HQ

Oktober, som visstnok er skrekkens måned, nærmer seg, og vi har noen skumle historier å se frem til, blant annet det tredje kapittelet i Little Nightmares -serien. Bandai Namco inviterte oss til å spille litt av den nye tittelen på Astralis Nexus ved siden av Tivoli i København. Det var ingen tilfeldighet at delen vi fikk prøve, foregår i en fornøyelsespark, om enn en ikke fullt så koselig en.

Little Nightmares 3 er det første spillet i serien som ikke er utviklet av Tarsier Studios i Malmö. I stedet er det Supermassive Games som står ved roret, og det store spørsmålet er om det tredje kapittelet kan leve opp til forgjengernes rykte. Skrekksjangeren er ikke ukjent for Supermassive; de har tross alt en hel serie med skrekkspill i blant annet The Dark Pictures Anthology -serien, men tilnærmingen deres er vesentlig forskjellig fra Little Nightmares. I løpet av de to timene vi hadde med spillet, ble det imidlertid raskt klart at seriens rykte ser ut til å være i gode hender, og at identiteten er intakt.

Som i de tidligere spillene spiller man som barn i Little Nightmares 3. I det andre spillet hadde man en venn med seg, og det har man også i det tredje spillet. Forskjellen er at en annen spiller kan ta kontroll over den lille gutten Low, mens du spiller som Alone, en liten jente i kjeledress, fletter og maske. Hele spillet kan spilles i co-op, men hvis du foretrekker å spille alene, tar spillet over og styrer Low. Vi fikk ikke anledning til å teste hvor god den kunstige intelligensen er hvis man vil spille alene, så det må vi vente med å få svar på, men på den annen side var det en utmerket opplevelse å spille sammen med noen andre.

Den biten vi fikk prøve, var drøye to timer lang og utspiller seg rundt midten av spillet. Her befinner de to barna seg i en dyster, men fortsatt fungerende fornøyelsespark. Stemningen er midt i blinken, og hvis du var nervøs for om Supermassive ville klare å fange den samme stemningen som Tarsier, kan du være helt trygg. Ut fra det vi så, ser det ut til at de klarer det. Kanskje litt for godt, ettersom spillet ikke har tatt noen overraskende nye retninger. Bortsett fra introduksjonen av co-op, ser det ut til at det vil være Little Nightmares vi kjenner, men det er slik vi liker det, så det er ikke noe stort behov for innovasjon.

Det er ikke alltid bra å introdusere co-op i et spill, men Little Nightmares er ideelt for dette tillegget, og det fungerte veldig bra i demoen. Jeg spilte sammen med en finsk kollega, og vi var begge enige om at vi umiddelbart hadde det morsommere enn i Little Nightmares 2. Sammen måtte vi finne veien gjennom denne hjemsøkte fornøyelsesparken med en god blanding av gåter. Vi måtte samarbeide, og begge spillerne måtte være aktive og gjøre sitt for å finne en løsning. Oppbyggingen av gåtene gjorde at den ene spilleren ikke bare kunne bære den andre. Selve fornøyelsesparken er stemningsfull og uhyggelig, men på den litt koselige måten som gir den unike kontrasten som definerer Little Nightmares. Barna virker så søte og uskyldige at det vekker et sterkt omsorgsinstinkt, og uhyggen kommer i stor grad fra dette aspektet. Det finnes jump scares, men ikke noe voldsomt. Derimot er det veldig skummelt å måtte snike seg forbi et sovende vesen som vil sluke barna hvis man vekker det.

Som noe nytt har de to barna våpen. Low har en bue, og Alone har en skiftenøkkel. Dette betyr imidlertid ikke at spillet vil fokusere på kamp. I demoen måtte vi flykte langt oftere enn vi måtte slåss, og hvis vi ble tvunget inn i kamp, krevde det samarbeid og koordinering. I en seksjon måtte Low skyte hodene av noen dukker, hvorpå Alone måtte knuse dem ved å hamre på dem med skiftenøkkelen. For å lykkes med dette måtte den ene lokke dukken til å jage dem, mens den andre måtte klare å treffe den med buen. Når hodet var skutt av, skiftet dukken oppmerksomhet, og den andre måtte knuse hodet før Low ble fanget. Generelt er dette en god illustrasjon på hvordan co-op fungerer i spillet. Man må snakke sammen og samarbeide både under stress og når man står overfor vanskeligere utfordringer, som for eksempel å åpne en dør.

Ved utgivelsen kunngjorde Bandai Namco at de også vil gi ut et vennepass, lik det vi kjenner fra Hazelights spill, senest Split Fiction. Dette betyr at du kan spille med en venn uten å måtte overtale dem til å kjøpe spillet først. Dette er veldig positivt, da det virker som om Little Nightmares 3s styrke ligger nettopp i å kunne spille med en venn. Vi fikk som nevnt ikke lov til å prøve hvordan det er å spille med AI, og Little Nightmares 2 viser at det kan fungere bra, men jeg tror du vil savne å ha noen å snakke med underveis. Dessverre fungerer ikke vennepasset på tvers av plattformer, da kryssplattform ikke støttes i det hele tatt, og du kan heller ikke spille lokalt co-op.

To timer i selskap med Little Nightmares 3 var ikke mye, men det var nok til å vise at fansen har noe å se frem til. Atmosfæren og stilen er midt i blinken. Introduksjonen av nye funksjoner er subtil, men de er der, og fremfor alt ser co-op ut til å fungere veldig bra. Hvis hele spillet kan holde tritt med demoen, er det en god sjanse for at Little Nightmares 3 bør være ditt koselige skrekkspill for oktober.