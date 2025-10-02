Little Nightmares 3 vist i ny stemningsfull trailer

HQ

Nå er det offisielt Halloween-måned. Det er kanskje noen uker igjen til den store dagen, men vi vet alle at kinoene kommer til å fylles med skrekkfilmer, pumpkin spice latte kommer til å dominere kaffebarene, og gresskar vil dukke opp overalt i spillverdenen vår. Dessuten er det mange skrekkinspirerte spill å se frem til.

Som Little Nightmares 3, for eksempel. Nå er det sluppet en ny trailer, inspirert av et Edgar Allen Poe-dikt kalt Alone. Den byr på massevis av gameplay i spøkelsesaktige omgivelser, der vi også får se noen co-op-aspekter av eventyret.

Spillet slippes 10. oktober til PC, PlayStation, Switch og Xbox - og det finnes faktisk en spillbar demo ute nå hvis du vil prøve det på forhånd.