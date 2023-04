Little Nightmares har solgt over 12 millioner eksemplarer

HQ

Little Nightmares-spillene har solgt over tolv millioner eksemplarer per i dag på seksårsdagen, har Bandai Namco Europe avslørt.

Den unike serien har nå tre deler, nemlig Little Nightmares, Little Nightmares 2 og mobiltittelen Very Little Nightmares. Opprinnelig utgitt av utvikleren Tarsier Studios i 2017 har IP-en blitt elsket av fans for sin særegne kunststil og rike historiefortelling.

Arnaud Muller, CEO i Bandai Namco Europe, sa: " Little Nightmares-franchisen har hatt stor vekst og suksess siden den første episoden som ble utgitt for seks år siden i dag.

Vi er stolte av arbeidet som teamene i Bandai Namco Europe har gjort sammen med Tarsier Studios, Engine Software og Supermassive Games for å lage gode spill og samtidig utvide serien til flere medier."

Lucas Roussel, publiseringsdirektør og Little Nightmares' Executive Producer i Bandai Namco Europe, la til: "Det har vært en velsignelse å se fellesskapet vokse gjennom årene.

Da vi startet Little Nightmares trodde vi at vi virkelig hadde noe spesielt, men vi blir fortsatt overrasket hver dag over fansenes engasjement for franchisen.

Vi kan ikke takke dem nok for deres engasjement, og vi fortsetter å jobbe med hva som er det neste for franchisen."