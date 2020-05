Little Nightmares kommer til Stadia neste uke

Du ser på Annonser

Tarsier Studios' plattformeventyr Little Nightmares lot spilleren gjenoppleve sine barndomsfrykter mens det samtidig var en bedårende plattformopplevelse. Den 1. juni, altså neste uke, kommer spillet også til Stadia. Dette ble annonsert på Little Nightmares offisielle Twitter-konto:

"It's a whole new way to slip into the Maw at a moment's notice. On June 1st, the original #LittleNightmares will be available on Stadia".

Tarsier Studios la også til at vi får mer informasjon om Little Nightmares II senere i sommer.