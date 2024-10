LittleBigPlanet 3 fjernes fra butikker etter ti år

HQ

LittleBigPlanet 3 kommer til å bli fjernet fra PlayStation Store 31. oktober. En melding lagt ut på den offisielle LittleBigPlanet-Twitterkontoen (sist brukt til å markedsføre spin-offen Sackboy: A Big Adventure) bekreftet det.

"Etter 10 år med å spille, skape og dele innhold i LittleBigPlanet 3, vil spillet og hele vårt utvalg av LittleBigPlanet DLC bli fjernet fra PlayStation Store den 31. oktober 2024", skrev de.

Hvis du eier spillet i dag (eller kjøper det før fristen), vil du fortsatt ha tilgang til det, inkludert alt innholdet. Men ikke forvent at det finner det på PS Plus, da det også blir fjernet fra tjenesten. Serverne ble allerede stengt tidligere i år.

Media Molecule sier farvel til LittleBigPlanet-franchisen

LittleBigPlanet var en av Sonys få familievennlige førsteparts IP-er. Og vi mener "var", ettersom Media Molecules melding etter kunngjøringen får det til å se ut som om serien er borte for godt.

"LittleBigPlanet formet oss som studio og er fortsatt en viktig del av hvem vi er. Vi er og vil alltid være evig takknemlige for det og det utrolige fellesskapet det har inspirert."

LittleBigPlanet 3 ble utgitt i november 2014 for PS3 og PS4, og var det siste spillet i serien. I 2020 ble Sackboy: A Big Adventure som en PS5-lanseringstittel rettet mot familier og barn, utviklet av Sumo Digital.

Media Molecule hadde jobbet med Dreams, et mer avansert kreasjonsverktøy, men det spillet har også blitt lagt tilbake, og siden september 2023 har det ikke mottatt noen oppdateringer. Det vil forbli i salg, men når man ser hva som skjedde med Little Big Planet 3, sannsynligvis ikke for alltid ...