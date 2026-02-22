LittleBigPlanet-studioets medgrunnlegger og Masters of Albion-utvikler er ikke tilhenger av "cozy games"

HQ

LittleBigPlanet kan kalles et kosespill, avhengig av hvordan du definerer undersjangeren av spill som kan hjelpe deg med å slappe av etter en stressende dag, men en av de ledende hodene i studioet som skapte Sackboy og hans umiddelbare klassikere - Media Molecules medgrunnlegger Mark Healey - mener at kosespill kan bli kjedelige.

I et intervju med The Game Business forteller Healey om hvordan det var å jobbe sammen med sin gamle sjef Peter Molyneux for Masters of Albion, og han forklarer at selv om han forsto trenden med koselige spill under COVID, skulle han ønske at noen av dem var litt mer engasjerende.

"Det er mange som liker koselige spill - jeg tror de ble veldig populære under COVID, faktisk - men jeg synes de er utrolig kjedelige," sa Healey. "Jeg kan forstå appellen til dem, men jeg synes det er så mye hyggeligere hvis du bare blander inn litt ekstrem vold også, bare for å balansere det litt."

Masters of Albion har to sider av medaljen, ettersom det er "koselig om dagen og kaos om natten", ifølge Healey. Russell Shaw, en annen tidligere Lionhead-ansatt som jobbet med andre titler før han vendte tilbake til Lionhead, er også tilbake for Molyneux med Masters of Albion, og er enig med Healey i at det byr på en opplevelse som ikke ligner noen annen.

"Peter forklarte at han holdt på med dette spillet, som var en blanding av Dungeon Keeper, Black & White og Fable. Jeg har gjort alle disse. Og jeg sa: 'Det må være meg'. Og han gikk med på det," sa Shaw. "Bare hele ideen om en nostalgitripp for folk som elsket de tidligere spillene våre, og å samle dem i ett spill i sin egen rett ... det appellerte enormt til meg."

Masters of Albion lanseres 22. april til PC.