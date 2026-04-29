LIV Golf-arrangementet i Louisiana utsettes på grunn av VM og varme, uten sammenheng med dystre rykter fra Saudi-Arabia

HQ

Et kommende LIV Golf-arrangement i Louisiana, som skulle finne sted 28. juni, har blitt utsatt, og vil bli flyttet til september eller oktober. Det har blitt rapportert at det har blitt utsatt av en rekke årsaker, hovedsakelig for å unngå konkurranse med fotball-VM, som vil tiltrekke seg mesteparten av interessen, samt for å unngå høysommervarmen, og det har ingenting å gjøre med ryktene om at Saudi-Arabia kan vurdere å redusere eller trekke seg fra sin investering i denne golfligaen.

Men, som Reuters nå melder, søker delstaten Louisiana om 1,2 millioner dollar i statlige insentivmidler. Guvernør Jeff Landry og Susan Bourgeois, sekretær for økonomisk utvikling i Louisiana, sier at staten allerede har betalt 3,2 millioner dollar i henhold til kontrakten med LIV Golf, hvorav 2 millioner dollar er investert i oppgraderinger av Bayou Oaks at City Park-banen, der arrangementet etter planen skulle finne sted.

Hvis arrangementet flyttes til september eller oktober, blir det det siste arrangementet i LIV Golf-sesongen 2026, som går fra februar til august.

LIV Golf-ligaen, som ble opprettet i 2021 med finansiering fra Saudi-Arabia som et alternativ og en konkurrent til PGA Tour, ryktes å være i fare for å få redusert finansiering fra Saudi-Arabia. Noen medier rapporterte at det ble avholdt krisemøter som tydet på at kongedømmet kunne slutte å støtte ligaen, selv om administrerende direktør Scott O'Neil sa at sesongen vil fortsette som planlagt. "Vi meldte oss på dette fordi vi tror på å forstyrre status quo", sa han.