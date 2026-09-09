LIV Golf begjærer konkurs, og noen spillere har fortsatt krav på millioner i premiepenger

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LIV Golf er i store problemer: den private golfligaen som ble opprettet for å konkurrere med den offisielle PGA Tour, og som tiltrakk seg mange profilerte golfspillere da den ble arrangert for første gang i 2022, har søkt om konkursbeskyttelse ved en domstol i New Jersey, noe som betyr at den midlertidig setter gjelden sin på pause – en gjeld som beløper seg til over 500 millioner dollar.

Ledelsen i LIV Golf prøver å restrukturere golfligaen og komme tilbake i 2027 (selv om det blir med en mye kortere og nedstrippet versjon av ligaen) med en ny investor, BC Partners. Alt gikk på skinner helt til Public Investment Fund (PIF) i Saudi-Arabia, deres hovedinvestor, bestemte seg for å stanse finansieringen, fordi de har til hensikt å endre sin investeringsstrategi.

Kapittel 11-søknaden avslører at, av gjeldsforpliktelsene som varierer mellom 500 millioner dollar og 1 milliard dollar, skylder LIV Golf minst 45 millioner dollar til nåværende og tidligere spillere. Det største beløpet skyldes den tre ganger LIV Golf-mesteren Jon Rahm, 7,5 millioner dollar; også andre spillere har penger til gode, blant annet Bryson DeChambeau (5,7 millioner dollar), Dustin Johnson (5,5 millioner dollar) og Cameron Smith (4,8 millioner dollar), som rapportert av BBC Sport.

Og fordi selskapet er i konkurs, er kontraktene med spillerne ikke lenger gyldige, og de står fritt til å forlate turneringen og gå tilbake til PGA (med fare for sanksjoner fra PGA dersom de gjør det for å ha forlatt turneringen i utgangspunktet), selv om noen spillere, blant annet Rahm, kanskje forventet at dette ville skje, allerede hadde inngått en «våpenhvile» med PGA European Tour.