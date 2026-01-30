Liv Morgan mener hun burde være superstjernen på forsiden av WWE 2K26

Denne uken var det en omfattende rundebordspresentasjon av den nyeste delen av WWE-serien, WWE 2K26 for å være presis, et arrangement som Liv Morgan bestemte seg for å blande seg inn i, på ekte wrestling-vis. Hun var ikke helt fornøyd med omslaget til årets WWE 2K26 og hadde derfor sitt eget forslag, som du kan se nedenfor.

Hva synes du om det? Hvilken bryter ønsker du å se på forsiden av neste års uunngåelige WWE 2K27? Er det kanskje en legende som har gått bort, en nåværende stjerne, eller er det rett og slett på tide med Liv Morgan?