1994, tiden da Square Enix het Squaresoft, og logoen deres utelukkende betydde at innholdet var bunnsolide greier. Mesteparten av spillene deres fra den tiden endte aldri opp her hos oss, og vi levde mer eller mindre lykkelig uvitende om at disse titlene ikke en gang eksisterte. Nå skal jeg ikke påstå at Super Nintendo-slageren Live A Live (uttales visstnok Lajv Alajv, om vi skal tro stemmen på Nintendo Direct-en) er et ukjent verk, men det er nok et ytterst fåtall utenfor Japans grenser som har et veldig stort forhold til det.

Det gjelder også meg. Jeg har aldri fått rotet meg til å få spilt Live A Live, og jeg angrer på at jeg ikke har tatt meg bryet med dette vakre spillet før nå. Fy, skam seg!

Live A Live er i all hovedsak sju forskjellige små historier som spenner fra ulike tidsepoker som ville vesten til sen kritt. Disse føles nærmest som sju helt egne spill, med sine egne gimmicks og varierte gameplay. Alt befinner seg en eller annen merkverdig plass innenfor RPG-sjangeren, men her er det kreativitet som ofte sporer av langt utenfor den tradisjonelle Final Fantasy-formelen. Det er et friskt pust, og akkurat det vi trenger i en verden hvor ting ofte havner i de samme opptråkkede stiene.

Alle kapitlene fungerer på helt forskjellig måte, og jeg ønsker ikke å spolere opplevelsen ved å fortelle for mye. Noen dreier seg om å knerte fiender, andre dreier seg kun om å prate med mennesker. De fleste lander et sted i mellom. Siden det er så variert er det nesten også dømt at ikke alt er for alle. Jeg synes at et par av kapitlene er litt trege og kjedelige, mens andre har gitt meg en fantastisk opplevelse. De fleste er ikke så veldig lange, så det er verdt å "lide" seg gjennom de delene man ikke liker så godt.

Noen av områdene er virkelig vakre.

Siden jeg ikke har spilt originalen, kan jeg ikke si så mye om hva som er forbedret. Jeg tipper dog at det ikke var noen radar som hjelper deg i riktig retning i 1994. Denne kan man slå av dersom man ikke vil ha noe hjelp, noe jeg gjør av ren vane i alle spill hvor dette kan gjøres. Jeg må likevel innrømme at den var svært god å ha i et par av kapitlene hvor man bare vaser fram og tilbake og snakker med folk i håp om at man har gått rett. Et skår i gleden her er at radaren av og til ikke fungerer som den skal og ikke peker deg i noen som helst retning. Dette skjedde meg flere ganger, og var ganske irriterende da jeg først skulle krype til korset for å få litt hjelp. Autolagring er nok også et nytt tilskudd, og kan gjøre én og annen vanskelig passasje litt mer tilgivende.

Kampsystemet er annerledes og kreativt.

Den vakre HD-2D-stilen føles virkelig som veien å gå når man skal gjøre et Super Nintendo-spill "moderne" uten å egentlig gjøre det. Det føles ikke like gjennomført ut som for eksempel Octopath Traveler, men det er likevel strøkent å se på.

Det turbaserte kampsystemet er ulikt det meste jeg har sett og er ganske kult når man får teken på det. Her er det massevis av forskjellige måter man kan løse fiender på ved å flytte seg strategisk rundt i rutenettet. Dette fungerer så fint at jeg synes at det er direkte merkelig at ingen spill har benyttet seg av dette siden den gang.

"Badass Biker" er sånn ca. tidenes kuleste navn.

La oss prate litt om et av de store høydepunktene i Live A Live. Dette var selveste Yoko Shimomuras (Street Fighter II, Kingdom Hearts) første oppdrag som ansatt i Squaresoft, og hvilken kvalitet det er her. Her er det så mange utrolig gode spor at det knapt burde være lov at denne har gått under radaren i snart 30 år. Her har musikken blitt modernisert uten at det har gått utover melodiene og fundamentene i originalverket. Tvert i mot så låter det veldig mye bedre nå, og det er utelukkende positivt.

Masse staselig humor og festlige animasjoner. Akkurat som på nittitallet!

Det føles godt med et litt utradisjonelt RPG med litt dryss av klassisk Square-humor og små historier. Et rollespill uten vertshus, smeder og tilfeldige kamper (nesten). Jeg synes at Square Enix gjorde helt rett i å gi Live A Live en ny vår og et nytt publikum som det åpenbart har fortjent. Dette er et knallgodt spill som nok gikk de fleste 16bit-entusiaster hus forbi, og jeg er av den oppfatning at det ikke finnes noen grunn til å ikke gi dette en sjanse. Nyversjonen er veldig god, og jeg storkoste meg hele veien til rulleteksten. Én og annen skavank som henger igjen fra nittitallet finnes her, og jeg synes at det er litt sjarmerende at de ikke har pusset for mye på slike ting som at man ikke alltid vet hvor man skal. Det er tross alt sånn spill var den gangen, og de har forsøkt å bøte litt på det med radaren. Alt i alt synes jeg at Live A Live er en veldig god opplevelse som jeg tror kan treffe veldig bredt om man er litt åpen for det. Jeg ble i hvert fall veldig positivt overrasket.