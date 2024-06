Live-action-filmen Lilo & Stitch kommer senere i år

Disneys nyeste live-action-nyinnspilling, den av Lilo & Stitch fra 2002, er på vei til skjermene våre senere i år.

Ifølge The Hollywood Reporter har filmen hatt litt av en historie. Den ble først avslørt i 2018, men takket være COVID ble innspillingen forsinket på ubestemt tid, og arbeidet ble egentlig først gjenopptatt i 2022. Det er ennå ikke bekreftet noen lanseringsdato for filmen, men den er angivelig i postproduksjon akkurat nå med en planlagt lansering i 2024.

Det er forresten en utgivelse bare på Disney+, ettersom det ser ut til at en kinolansering ikke er et alternativ for Lilo & Stitch. Filmen kan risikere å kollidere med live-action Lion King-prequel Mufasa: Løvenes konge hvis den skulle slippes på kino, men det vil avhenge av når Disney ønsker å vise oss nyinnspillingen.

Hvis den kommer ut i år, forventer vi en slags offisiell kunngjøring ganske snart, ettersom vi nesten er halvveis ferdig med 2024. Når tror du Lilo & Stitch kommer tilbake til skjermene våre?