Live-action He-Man and the Masters of the Universe-film kan komme til Amazon Studios

En live-action He-Man and the Masters of the Universe skulle etter planen vises på Netflix. Dessverre bestemte selskapet seg for å droppe filmatiseringen. Amazons MGM Studios har imidlertid vært i samtaler med rettighetshaverne om å lage sin egen versjon, ifølge Geek Tyrant. Kyle Allen vil fortsatt spille rollen som He-Man. Regissør Aaron Nee sa følgende :

"Det er en vill og sprø eiendom, og vi ønsket å holde den vill og sprø. Vi ville beholde de sprø figurene, men vi ville også beholde hvordan det var å oppleve disse lekene og tegneseriene som barn. Som barn tok vi det helt på alvor og prøvde å finne ut hva det var vi følte da. Den selvtilliten vi følte, og den slags storøyd undring over de utrolige tingene som kan skje, og de utrolige verdenene du kan møte. Så vi vil ha den villskapen, men også den ærbødigheten og kjærligheten til den som vi så den med gjennom filteret til barneøyne."

Det er foreløpig uklart om avtalen vil bli gjennomført, men det er håp til tross for at Netflix valgte å avslutte arbeidet med filmatiseringen. Amazons MGM Studios har en viktig jobb å gjøre for å innfri alle løftene og forhåpningene til prosjektet.