Live-action How To Train Your Dragon 2 bekreftet for 2027

Universal ser ut til å ha stor tro på live-action-filmatiseringen av How to Train Your Dragon, ettersom de allerede har bekreftet en oppfølger med premiere 11. juni 2027.

HQ

Nyheten ble bekreftet av Universal på CinemaCon (via The Hollywood Reporter). Den kommer bare to år etter den første live-action-filmen How to Train Your Dragon, som kommer på kino den 13. juni i år.

Live-action-filmen How to Train Your Dragon, som er en nyfortelling av de originale romanene av Cressida Cowell, ser ut til å ta mye mer innflytelse fra de animerte DreamWorks-filmene enn bøkene selv, noe som betyr at vi sannsynligvis kan forvente at den andre live-action-filmen vil følge en lignende historie. I How To Train Your Dragon 2 fra 2014 måtte Hikken stoppe en ond skurk fra å kontrollere en hær av drager, noe som for live-action-versjonen sannsynligvis betyr mye mer CGI brukt på drager.