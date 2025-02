Live-action Masters of the Universe har sin Suzie, Ram-Man og Hussein

Vi har rutinemessig rapportert om den kommende live-action-filmatiseringen av Masters of the Universe film som Amazon MGM Studios for tiden jobber med. I filmen vil Nicholas Galitzine spille He-Man, mens Camila Mendes har hovedrollen som Teela, Idris Elba som Man-at-Arms, Jared Leto som Skeletor, Alison Brie som Evil-Lyn, Morena Baccarin som The Sorceress, og utallige andre. Nå har vi tre nye skuespillere å legge til i denne ligningen.

Ifølge The Hollywood Reporter har Sasheer Zamata sluttet seg til filmen som Suzie, Jon Xue Zhang som Ram-Man, og Christian Vunipola også som Hussein. Dette betyr at vi kan forvente at enda flere fan-favorittkarakterer dukker opp når filmen gjør sin ankomst.

Når det gjelder når denne versjonen av Masters of the Universe vil debutere, forventes filmen å ha premiere 5. juni 2026, men med rollebesetninger som fortsatt blir lagt til, må vi se om den klarer å nå denne datoen eller om den i stedet sikter mot et annet premierevindu.