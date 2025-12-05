Live-action Power Rangers reboot bekreftet med Percy Jackson showrunner ved roret

HQ

Det er tydelig at Percy Jackson and the Olympians har vært en stor suksesshistorie for Disney+, ettersom serien ikke bare raskt fikk grønt lys for en andre sesong som har premiere neste uke, men folkene bak den får nå i oppgave å bringe tilbake en ikonisk og elsket barneserie.

Det har gått rykter om at en live-action Power Rangers reboot er på trappene, og at Percy Jackson showrunners Dan Shotz og Jonathan E. Steinberg ville være folkene som har ansvaret for å se den utviklet. Det viser seg at dette ryktet er helt korrekt.

Movieweb bekrefter dette, da de under en opptreden på Percy Jackson and the Olympians: Season 2 blue carpet premiere-arrangementet spesifikt spurte Shotz om et svar på disse ryktene, noe han ganske enkelt svarte på: "Ryktet er sant."

Shotz ble deretter presset for ytterligere informasjon om prosjektet og hvorvidt det ville være en fortsettelse av de eksisterende historiene eller en fullstendig omstart, noe han forklarte :

"(Ler) Du stiller spørsmål som du vet at jeg ikke kan svare på. La oss bare si at vi håper veldig på å bringe den historien til live, så det er alt jeg kan si på dette tidspunktet."

Det vi ser ut til å vite er at showet kommer til Disney+ til slutt, og setter streameren ytterligere opp som den du skal velge hvis du har unge mennesker å underholde (eller nostalgiske fanatikere ...).