Live-action-serien Spider-Noir kommer til Prime Video i 2026

Vi forventer å se mer fra den kommende live-action-serien Spider-Noir snart, og dette er en serie som tar utgangspunkt i karakteren som Nicolas Cage spilte i Spider-Man: Into the Spider-Verse, og ser ham ta en mer menneskelig form i et frittstående eventyr.

Foreløpig har en verdifull oppdatering om prosjektet blitt delt av streaminggiganten, med dette og legger til at Spider-Noir vil offisielt ha premiere i 2026 på Prime Video og i to forskjellige stiler.

Fans vil kunne se en svart-hvitt-versjon som bygger på den atmosfæriske måten karakteren presenteres på i Into the Spider-Verse, eller i stedet for en mer typisk fargevariant også. Uansett hvilken måte du ser serien på, er det verdt å legge merke til ekstra informasjon som plakatene nedenfor og bekreftelsen på at Cage skal spille en privatdetektivfigur kjent som Ben Reilly ( Scarlet Spider i mange tegneserier), eller Spider-Noir når masken er på ...