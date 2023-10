Live-action-versjonen av Snøhvit er utsatt til 2025

HQ

Endelig har vi fått det første bildet fra den kommende, omdiskuterte live-action-versjonen av Snøhvit, en film som har vært svært omstridt. Ikke bare på grunn av endringene som angivelig ble gjort i historien, men også på grunn av uttalelser fra Rachel Zegler.

Nå ser det imidlertid ut til at det er endringer på gang, for Disney har kunngjort at filmen er blitt utsatt med et helt år. Det ser også ut til at dvergene vil være rene CGI-skapninger i stedet for skuespillere i kostymer. Om det er positivt eller ikke, er opp til hver enkelt å avgjøre.

Hva synes du om dette første bildet fra filmen? Ser den bedre ut enn forventet?