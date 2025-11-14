🔴 LIVE: Fransk politi pågriper knivmann som "truet med å kutte strupen på folk" på togstasjon i Paris

HQ

En knivbevæpnet mann ble skutt av politiet på Montparnasse stasjon i Paris fredag etter å ha "truet med å skjære over strupen på folk", ifølge fransk påtalemyndighet (via Reuters).

Den mistenkte, som er kjent av myndighetene for vold i hjemmet, var i ferd med å bli arrestert da han gikk av et TGV-tog. Lokale rapporter sier at han forsøkte å stikke seg selv i halsen da betjentene grep inn, noe som førte til at politiet åpnet ild og påførte ham alvorlige skader i beinet.

En annen person ble skutt i foten under operasjonen, ifølge Actu17. Myndighetene etablerte en sikkerhetsavsperring og evakuerte delvis togstasjonen mens soldater fra Operasjon Sentinelle og politiet sikret området.

Påtalemyndigheten sa at tidlig informasjon tyder på at mannen viftet med en kniv, og at en politibetjent skjøt for å stoppe ham. Den mistenkte skal ha skadet seg selv etterpå. Hendelsen kommer få dager etter at Frankrike ble rystet av et bilrammingsangrep som førte til at rundt ti personer ble skadet.

På X: "Fullstendig avsperret sektor på stasjonen #montparnasse: En mann som truet med å kutte strupen på sønnen og kona i deres hjem, gikk om bord på et tog mellom Rennes og Paris. Da han ankom Gare Montparnasse, ble han overmannet av politiet. Den mistenkte, som var bevæpnet med kniv, ble truffet av flere kuler fra betjentene."

Dette er en nyhetssak under utvikling...