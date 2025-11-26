🔴 LIVE: Massiv brann i boligtårn i Hongkong

HQ

En stor brann har feid gjennom flere høyhus i boligkomplekset Wang Fuk Court i Tai Po-distriktet i Hongkong, og etterlot minst fire mennesker døde og flere andre fanget på onsdag. Nødetatene sliter med å begrense brannen, mens tykk grå røyk fortsetter å strømme ut av de 31-etasjes tårnene.

Den lokale kringkasteren RTHK rapporterte at to personer er i kritisk tilstand med alvorlige brannskader, og noen brannmenn har også blitt skadet under kampen mot flammene. Vitner beskrev sjokkscener da innbyggere og tilskuere så på fra en gangbro over bakken, mens dusinvis av brannbiler og ambulanser fylte området nedenfor.

Brannen ble først meldt kl. 14.51 og ble oppgradert til en alarm nr. 4 (Hongkongs nest høyeste nivå) drøyt 40 minutter senere. Komplekset huser nesten 2000 leiligheter, og flere av tårnene er dekket av bambusstillaser, en byggemetode som fortsatt er mye brukt i byen. Myndighetene har stengt en del av Tai Po Road, en av Hongkongs viktigste motorveier, og omdirigert bussruter mens arbeidet fortsetter. Nedenfor kan du se det live.

Dette er en nyhetssak under utvikling...