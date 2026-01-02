Brann i sveitsisk skianlegg: "Mange skadde i livstruende tilstand... Kanskje mellom 80 og 100"

HQ

Vi får stadig oppdateringer fra den tragiske hendelsen som ødela baren Le Constellation i det sveitsiske skistedet Crans-Montana, hvor rundt 40 mennesker døde og rundt 115 ble skadet. Nå sier myndighetene at mange av de sårede fortsatt er i livstruende tilstand, og at flere av dem har alvorlige brannskader og skader på luftveiene.

"Jeg tror et stort antall av de skadde, kanskje mellom 80 og 100, er i en livstruende tilstand," sa Stéphane Ganzer, en regional helse- og sikkerhetsansvarlig, på fredag (via The Guardian). "Når 15 % eller mer av kroppen til en voksen person har tredjegradsforbrenninger, er det en risiko for at vedkommende dør i dagene og timene som følger."

Tannlegejournaler og DNA-prøver

Myndighetene bruker tannjournaler og DNA-prøver for å utføre den "forferdelige og følsomme" oppgaven med å identifisere de sterkt forbrente kroppene, samtidig som de understreker at ingenting kan bekreftes overfor familiene før identifikasjonen er sikker.

Ofrene antas å være av flere nasjonaliteter. Italia har bekreftet at flere av deres statsborgere er blant de skadde og savnede , deriblant den 16 år gamle italienske golfspilleren Emanuele Galeppini, som er det første bekreftede offeret. Frankrike har meldt om ni skadde og åtte savnede. Noen av de skadde behandles på sykehus i Frankrike, Tyskland og Polen.

Vitner og bilder fra sosiale medier peker på et "show" med stjernekastere eller nødbluss plassert i champagneflasker som den sannsynlige utløsende årsaken til brannen, som du kan se på bildet og videoen over. Myndighetene undersøker også om barens kjellertak, som muligens var laget av brennbar isolasjon eller kledning, oppfylte sikkerhetsstandardene.

Eierne av baren, det franske ekteparet Jacques og Jessica Moretti, har ikke latt seg nå etter tragedien. Lokalbefolkningen og turister har samlet seg for å vise sin respekt og legge igjen blomster og lys på åstedet. Sveits' president Guy Parmelin har erklært fem dagers landesorg for det han beskriver som en av de verste tragediene landet vårt har opplevd.