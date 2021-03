Live Service Roundup: Uke 12 og 13

Du ser på Annonser

Vi vet det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på alt som skjer i spillenes verden, ikke minst med tanke på at spill nå varer mye lengre takket være live service-konseptet. Dette gjør at spillene fortsetter å utvikle og utvide seg lenge etter lansering, og selv om vi fortsatt får fullverdige og komplette spillanseringer er det flere av de største spillene der ute som er live service. For å sikre at du kan holde deg oppdatert på alt som kommer og går på den fronten har vi bestemt oss for å lage en ny serie, der du annenhver uke får oppdateringer om hva som skjer i live service-spillenes verden. Vi starter det hele med Fall Guys.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Den fjerde sesongen av Fall Guys: Ultimate Knockout er her, og sammen med en hel liste av utfordringer og baner du kan bryne deg på har utviklerne i Mediatonic også kommet med et helt nytt battle pass med festlig utstyr. Med blant annet et Among Us-antrekk som du kan tjene og bære med pomp og prakt er det ikke noe bedre tidspunkt å kaste seg ut i Fall Guys enn nå.

Call of Duty: Black Ops Cold War and Call of Duty: Warzone

Det er alltid noe nytt som foregår i Call of Duty-spillenes verden, men det siste som gjør oss spente er den offisielle introduksjonen av R1 Shadowhunter-armbrøsten som man kan skaffe seg ved å gjennomføre en rekke utfordringer i spillet eller kjøpe designtegningen.

Neste uke blir også travel for fans av Call of Duty: Black Ops Cold War, ettersom Treyarch virker å hinte til at neste bane i Dark Aether-historietråden er på vei. Hvis vi skal gjette bør man gjøre seg klar for flere mysterier å nøste opp og flere vandøde som må bekjempes.

Fallout 76

De neste fjorten dagene er ikke særlig travle i Appalachias ødemark, men det har ikke hindret Bethesda fra å gjøre oss gira på det neste året med Fallout 76. Veikartet for 2021 har blitt avslørt, og her kan vi se at de neste fire sesongene som kommer til spillet. Med løfter om en avslutning på historietråden om Brotherhood of Steel, flere sesongbegivenheter og endatil en andre utvidelse til Daily Ops, vil det neste året med Fallout 76 gi oss nok av grunner til å ta på vår Power Armor igjen.

Fortnite og Rocket League

Det kan kanskje virke merkelig å inkludere begge disse enormt populære titlene i samme seksjon, men når det er snakk om en crossover-begivenhet på størrelse med andre sesong av Llama-Rama gir det mening. Denne begivenheten bringer de to titlene sammen igjen, hvor spillere får muligheten til å skaffe seg unikt utstyr og loot som de kan skryte av i spillet. Her er det mye å bli gira over, fra Lil' Octane-emote i Fortnite til Umbrella Royale-hjul i Rocket League, og det hele topper seg med en opptreden fra Kaskade (overskriften til Rocket League sesong 2) i Fortnite's Party Royale-modus.

Apex Legends

Med sesong 8 - Mayhem i full sving og Nintendo Switch-lanseringen ute (les Ingars anmeldelse her) i det fri sikter Apex Legends seg inn imot slutten av sesongen med andre halvdel av Ranked-modusen. Hvis du ikke allerede har gjort det bør du sørge for å kaste deg ut igjen i Respawns battle royale og pepre deg gjennom noen kamper for å sikre deg nytt utstyr på slutten av sesongen.

Destiny 2

Bungie er en av de beste utviklerne når det kommer til å holde spillet fullstappet med nytt og spennende innhold som må utforskes, og akkurat nå tilbyr de en ny runde med Iron Banner (til og med 30. mars) hvor du kan tjene noen kraftige våpen og rustninger til din Guardian i Destiny 2. Utviklerne har også varslet en liten justering av droppraten til den heller sjeldne Raid Exotic-rakettkasteren Eye of Tomorrow, så hvis du ikke har denne fra før bør du sørge for å samle en vennegjeng for et tokt i Deep Stone Crypt og håpe du får tak i en. Helt til slutt nevner vi også at det har kommet et nytt Strike til spillet kalt The Proving Grounds, som gir Guardians muligheten til å vise sin styrke fremfor keiserinne Caiatl.

Hearthstone: Heroes of Warcraft

På BlizzConline ble den nyeste Hearthstone-utvidelsen Forged in the Barrens avduket. Denne vil sparke i gang Year of the Gryphon, samtidig som oppdateringen også vil komme med balansejusteringer, Battlegrounds-kort og helter, sesongbegivenheter, Core Set og til og med Classic-modus for gamle fans som bare ønsker å oppleve spillet slik det var ved lansering. Med 135 nye kort å lokke med bare i Forged in the Barrens-utvidelsen er dette en spennende tid å være en Hearthstone-fan.

Pokémon Go

Kanskje er det litt vanskelig for tiden å komme seg ut og oppleve Pokémon Go slik det egentlig er tenkt, men det har ikke stoppet Niantic fra å gi oss en ny begivenhet hvor vi kan skaffe oss noen flere Castform. Weather Week startet 24. mars og varer til og med 29. mars, og selv om denne først og fremst byr på en rekke vann-Pokémon kan fans også se frem til en mulighet for å skaffe seg en gyllen Rainy Form Castform eller til og med Therian Forme Thundurus fra femstjernersraid.

Red Dead Online

Hvis du drømmer deg tilbake til en enklere tid har Rockstar avslørt de nyeste bonusene som er tilgjengelige i Red Dead Online, hvor hovedtrekkplasteret er doble belønninger for alle hesteløp. Posse-bonuser er også tilgjengelige den neste uken, noe som lar spillerne sette opp en posse uten å betale en eneste cent. På toppen av kransekaka får man minst 30% avslag på hester, utstyr til hester, ammunisjonsbelter, kapper, ponchoer og leirhunder, så sørg for å bruke de dyrebare kronasjene dine før tilbudet utløper.

Watch Dogs: Legion

I forbifarten kan vi nevne at det vil være gratis å spille Ubisofts åpen verden-spill Watch Dogs: Legion denne helgen (25.-29. mars), noe som gir spillerne muligheten til å utforske alt det moderne og futuristiske London har å by på, noe som er ideelt siden Online-modusen nå er tilgjengelig på samtlige plattformer spillet er lansert til.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Den etterlengtede Update 11 til PUBG har endelig fått noen detaljer, og sammen med en ny rangert sesong som spillerne kan kaste seg uti får spillet en rekke balanseendringer og funksjoner. Her snakker vi blant annet om nødballonger som kan brukes til å eskortere deg til sentrum av den trygge sonen til et gjensyn med kartet Paramo. Denne oppdateringen er nå aktiv på PC-testserverne, noe som betyr at vi uten tvil vil få den offisielle lanseringen om ikke så lenge.

Ettersom det er mange live service-spill der ute, hvor mange av dem vil få oppdateringer og nytt innhold i ukene som kommer, håper vi du stikker innom igjen om to uker når vi har en ny oppsummering av de største begivenhetene i live service-spillenes verden.