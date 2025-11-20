Strømmen gjenopprettes etter strømbrudd i Paris

HQ

Strømforsyningen i Paris er i ferd med å gjenopprettes etter at en teknisk feil ved en transformatorstasjon i Issy-les-Moulineaux gjorde at rundt 170 000 hjem var uten strøm tidlig i morges.

Strømbruddet, som ble rapportert kl. 05.38 britisk tid (06.38 fransk tid), stanset flere metro- og forstadstoglinjer, og deler av hovedstaden og de omkringliggende områdene ble mørklagt.

RTE, som fører tilsyn med Frankrikes høyspentnett, opplyser at 112 000 hjem ble koblet til igjen i løpet av fem minutter, og at det umiddelbart ble satt inn team for å stabilisere nettet.

Klokken 06.50 (07.50 fransk tid) var rundt 2600 husstander fortsatt uten strøm, og arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen fortsatte. Dette er en nyhetssak under utvikling...