Live-tjenestepivoteringer, avgang av ansatte og tidligere feil bidro til at Dragon Age: The Veilguard skuffet

Dragon Age: The Veilguard BioWare imponerte kanskje kritikerne da det kom ut sent i fjor, og selv om mange fans har hatt glede av spillet, var det rett og slett ikke nok salg til å tilfredsstille EA, og det var heller ikke nok av den opprinnelige magien til å få fansen til å tro at serien virkelig var tilbake.

I en ny Bloomberg-rapport som samler dusinvis av intervjuer med nåværende og tidligere BioWare-ansatte, har historien om The Veilguards problemer blitt avslørt. Historien vår begynner i 2017, hvor EA - etter suksessen med titler som Overwatch og Destiny - ble betatt av ideen om live-service-spill.

Det hjalp ikke at Mass Effect: Andromeda, som ble utgitt samme år, var til latter for fans av den anerkjente sci-fi-serien. Og så bestemte EA seg for at teamet som jobbet med det nye Dragon Age - med kodenavnet Joplin - skulle lage et live-service-spill.

Dette var til stor irritasjon for seriens veteraner. Spillets kreative direktør Mike Laidlaw trakk seg, og det samme gjorde Casey Hudson og Mark Darrah i de senere årene. Etter Anthems fiasko ble spillet i 2020 flyttet tilbake til å være et enspiller-spill. Det største problemet da var at BioWare måtte bygge The Veilguard ut fra flerspillerspillet, noe som betydde at ting som meningsfulle valg, beslutninger og mer ble lagt til side.

Sluttresultatet ble Dragon Age: The Veilguard. Nå er det håp om at BioWare vender tilbake til Mass Effect, men vi kan bare håpe at det bak kulissene ikke er på langt nær så turbulent som det var med Dragon Ages comeback.