"Live-tjenester har gjort bransjen mer komplisert"

HQ

Samfunnet vårt vil alltid ha mer og mer, vi forventer stadig nytt innhold fra favorittproduktene våre. Og det kan overføres til alle områder i dag. Hvis vi fokuserer på videospill, er det nærmeste vi kommer spill som en tjeneste, som hele tiden fôrer oss med innhold slik at vi ikke kan la det slippe unna oss. Det var dette vi fikk snakke med Artem Shein, produktsjef i Strikerz Inc. om på DevGAMM i Gdańsk, et arrangement støttet av InvestGDA.

"I dag prøver vi å underholde med raskt innhold, så brukerne liker å konsumere raskere enn vi kan produsere", forklarte Artem. "Studioene må produsere tonnevis av innhold, skape mange arrangementer, som battle pass, for å ha mye innhold å selge eller tilby brukeren.

Dette har blitt forsterket det siste tiåret, ettersom fremveksten av dataspill og hendelser som pandemien har ført til en økt etterspørsel etter innhold. "Direktetjenesten har skapt bransjen fordi du trenger flere mennesker til å produsere innholdet, og du må finne en måte å optimalisere produksjonen på."

Selv om disse vanskelighetene har fått selskap av en ny alliert de siste to årene. "Kanskje AI vil hjelpe oss med det, for det er ikke noe som vil ta livet av bransjen eller de funksjonene som faktisk produserer innholdet, men dette er et verktøy som kan gjøre det raskere."

I tillegg spurte vi ham om en mulig "spill-som-en-tjeneste"-boble og hvordan det står til med den. "Jeg tror ikke det er en boble, for når vi ser på spillene med flest brukere, ser vi at 60 % fortsatt spiller titler som en tjeneste fra før 2019. Markedet blir mer og mer mettet, og det er litt vanskelig å konkurrere med hverandre."

Vi gir deg hele intervjuet med lokale undertekster nedenfor i tilfelle du vil vite mer om tilstanden til spill som en tjeneste.