Liverpool annonserer ny toårskontrakt for Mohamed Salah

Liverpool har endelig bekreftet at Mohamed Salah fortsetter i den engelske klubben frem til 2027. Den 32 år gamle egypteren avsluttet kontrakten sin i juni, og det har vært ventet at han ikke ville få fornyet kontrakten, noe som frustrerte fansen fordi han gjorde en av sine beste sesonger noensinne, og tilsynelatende også spilleren selv, som pleide å si at dette kom til å bli hans siste år i Liverpool.

Men det har endret seg denne uken, og kunngjøringen kom fredag morgen: Mo Salah har sagt ja til to nye år. "Jeg signerte fordi jeg tror vi har en sjanse til å vinne flere trofeer og nyte fotballen min", sier Salah, som kom til Liverpool som en overgang fra Roma sommeren 2017, og har siden vunnet én Premier League, Champions League, FA-cupen, FIFA Club World Cup, UEFA Super Cup, FA-cupen og to ligacuper. Han er også den tredje beste målscoreren gjennom tidene for de røde.

I dag handler alt om Salah, som har scoret 32 mål på 45 kamper, men det er ventet at Virgil van Dijk også vil signere en tilsvarende ny toårskontrakt. Trent Alexander-Arnold følger ikke etter, og planene om å gå til Real Madrid fortsetter uendret.