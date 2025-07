Liverpool avviser tilbud fra Bayern München på 67,5 millioner euro for Luis Díaz

HQ

Luis Díaz er en av de mest ettertraktede spillerne på markedet akkurat nå, og FC Barcelona og Bayern München er ivrige etter å signere den colombianske kantspilleren. Liverpool er imidlertid ikke villige til å kvitte seg med en av sine beste spillere, i hvert fall ikke ved første anledning, vel vitende om at de har flere beilere og har rom for å finne en bedre avtale.

Tirsdag meldte The Athletic at Liverpool hadde avvist et tilbud fra Bayern München verdt 67,5 millioner euro, 58 millioner pund. Tilsynelatende skal de engelske mesterne "umiddelbart ha avvist" tilbudet. De har i flere måneder hevdet at spilleren ikke er til salgs, men det har blitt rapportert at spilleren, som har kontrakt ut 2027, ønsker å forlate klubben.

Selv om Liverpool ønsker at han skal bli, ettersom han var en av toppscorerne i Premier League-sesongen, med 17 mål og 5 målgivende pasninger, verdsetter de ham til 100 millioner euro. Det er trolig for høyt for FC Barcelona, et annet lag som er interessert i Díaz, men som har økonomiske problemer som allerede har kostet dem signeringen av drømmespilleren Nico Williams fra Athletic Bilbao, en venn av Lamine Yamal (selv om han gikk glipp av hans kontroversielle bursdagsfest).

Nylig fikk Luis Díaz imidlertid mye motbør, mest fra Liverpool-fansen, for å ha gått glipp av Diogo Jotas begravelse i Portugal, og for å ha lagt ut bilder av seg selv og broren smilende og dansende på et influencers-arrangement i Colombia.