Liverpool, Barça og Bayern oppnår enorme seire i den første åttendedelsfinalen

Den andre dagen av åttedelsfinalene i Champions League brakte mye spenning - og lidelse - til mange lokale fans: tre av de fire kampene som ble spilt onsdag kveld var gjestenes seire, og vi starter med ettermiddagskampen: Feyenoord 0 - 2 Inter. Den eneste gjenværende italienske klubben i UEFA Champions League ser ut til å eliminere det nederlandske laget neste uke, med en ledelse på to mål før de spiller i Milano.

Barcelona er et av favorittlagene til å vinne årets cup, men ting ble komplisert da de var en mann i undertal etter bare 20 minutter. Til tross for at Benfica brukte overtaket til å slå til, traff de ikke en eneste gang (Szczęsny hadde åtte redninger) ... og Raphinha bommet ikke da laget trengte dem som mest. En 1-0-seier og ett måls ledelse som føles som mye mer å ta med seg til Barcelona neste uke.

Liverpool - PSG. Kveldens mest imøtesette kamp ble et utrolig angrep av parisernes styrker: 71% ballbesittelse, 27 skudd, 10 på mål... mot kun 2 skudd fra Liverpool. Ett av dem, av innbytter Harvey Elliott i det 87. minutt, den første ballen han rørte i kampen, ble forvandlet til kveldens eneste mål. Igjen, en ettmålsledelse for å ta Anfield neste uke, det er gull verdt.

Den største seieren av alle var på hjemmebane: Bayern har aldri vunnet Xabi Alonsos Bayer Leverkusen, men en flott prestasjon fra laget, inkludert to mål av Harry Kane, gjorde en enorm forskjell, sannsynligvis uoppnåelig til tross for Leverkusens beste anstrengelser.



Neste uke spiller disse åtte lagene sine kamper på tirsdag.