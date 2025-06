Liverpool ber Barça se seg om etter noe annet, Luis Díaz er ikke til salgs

HQ

FC Barcelona ønsket å signere Luis Díaz som en ny kantspiller for å forsterke den offensive styrken til laget. De må imidlertid se seg om etter en annen spiller, ettersom Liverpool står fast på at den colombianske landslagsspilleren ikke er til salgs.

Det sier i hvert fall BBC Sport, som melder at de har avvist henvendelsen fra Barcelona om å snakke med spilleren. 28-åringen har kontrakt frem til 2027, og sa at "Jeg er veldig glad i Liverpool - det har jeg alltid sagt", kanskje med henvisning til noen innlegg på sosiale medier som kan tolkes som avskjedsmeldinger.

"Hvis Liverpool gir oss en god forlengelse, eller jeg må se ut toårskontrakten min, vil jeg være fornøyd. Alt avhenger av dem. Jeg er her for å bestemme og se hva som er best for oss og fremtiden."

En som fortsatt kan være innen rekkevidde for Barça er Darwin Nuñez. Liverpool ønsker kanskje å forynge stallen, men det er ikke sikkert det blir denne sommeren, ettersom Mohamed Salah og Virgil van Dijk begge bekreftet at de kommer til å bli i klubben, til tross for rykter om en exit når kontraktene deres går ut. Liverpool er også nær ved å signere Florian Wirtz fra Bayer Leverkusen for 130 millioner euro (£109 millioner), noe som vil bli Liverpools dyreste overgang noensinne.