Liverpool bør selge Florian Wirtz, mener Craig Burley: "Hvis han ikke scorer, hvor er da pasningene og driblingene hans?"

I den skjebnesvangre Liverpool-sesongen har en av de mest kritiserte spillerne vært Florian Wirtz, som kom i fjor sommer for en rekordsum på 116 millioner pund, 134,32 millioner euro, fra Bayer Leverkusen, den dyreste spilleren i engelsk fotballhistorie. Men den offensive midtbanespilleren har ikke klart å bidra nevneverdig for de regjerende Premier League-mesterne, som har falt til femteplass på Premier League-tabellen.

I oktober ble han kåret til sommerens dårligste overgangssignering, og de påfølgende månedene har ikke endret ekspertenes mening, og ESPN-eksperten Craig Burley, tidligere skotsk landslagsspiller som har spilt for Chelsea, har sagt at han har "fått nok" (via Goal.com).

"Det han oppnådde i Tyskland, oppnådde han i Tyskland. Det hører fortiden til. I dette Liverpool-laget er han den absolutte lettvekteren, det er utrolig. Hvis han ikke scorer mål, hvor er pasningene hans? Hvor er de driblingene og de forbløffende løpene han viste i Leverkusen, der han etterlot tre eller fire motstandere i kjølvannet og avsluttet med klinisk presisjon? Hvor er alt det der?", spurte Burley, og la til at han mangler "en slik overbevisning i den siste tredjedelen at det er uforståelig".

Hvis han ikke forbedrer seg, bør Liverpool selge ham, sa Burley. Kan det være mulig? I et intervju med Sport1 (via Bulinews) sa Bayer Leverkusens sportsdirektør Simon Rolfes at han generelt er skeptisk til å hente tidligere spillere tilbake, men at han ville gjøre et unntak for Florian Wirtz og Kai Havertz (Arsenal).

