Liverpool dominerer Real Madrid og hopper tilbake til topp 8 i Champions League

Liverpool har stoppet Real Madrids momentum, og påførte dem sitt første tap i Champions League, det andre totalt denne sesongen, i en kamp som vertene dominerte på Anfield, spesielt i andre omgang, der Madrids keeper Thibaut Courtois reddet det som kunne ha blitt en mye hardere avstraffelse.

Alexis Mac Allister scoret kampens eneste mål på et hjørnespark, etter en rekke flotte redninger av den belgiske keeperen, med en energi uten sidestykke fra utespillerne, som økte presset de siste 30 minuttene, men knapt skapte noen fare, slik at Mbappé fikk svært få sjanser til å slå til.

Liverpool, som sist søndag brøt en rekke på seks tap og kom tilbake til tredjeplassen i Premier League, får ny energi med denne seieren. På den foreløpige tabellen, før onsdagens kamper, er begge lagene fortsatt blant de åtte beste: Madrid er nummer fem og Liverpool nummer seks, med ni poeng.